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قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء»

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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اعلن القيادي الحوثي محمد علي الحوثي اليوم الاربعاء موعد وصول أول دفعة من الأسرى الحوثيين الى صنعاء الذي أعلن التحالف العربي عنها في اليوميين الماضيين

 

وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر بأنه سيتم وصول أول دفعة من الأسرى ٢٠٠ الذي تم الإعلان عنها من قبل من وصفه بتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه يوم غدا صباحا. 

 

وتابع قائلا: وعليه ندعو كل من يستطيع الذهاب للاستقبال التواجد ال١١عشر ظهرا امام المطار. 

    
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