حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب» ومصدر محلي يكشف عن تنسيق بين «فارس» «مناع» وبن«هادي»..تفاصيل هواوي تكتسح العالم وتطيح بإصدارات آبل وسامسونغ في تصنيف جديد قيادي «حوثي» يتحدث عن موعد وصول أول دفعة من الأسرى لدى التحالف الى مطار «صنعاء» فوائد فوق الخيال لزيت الزيتون السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار "هائل" إنجاز أمني جديد بـ«مأرب» 10 حلول لأكثر مشاكل الشعر صعوبة الإعلان عن وفاة قيادي في كتائب "أبو العباس" وثلاثة من مرافقيه تواطؤ أممي وراء تصعيد الحوثيين في الحديدة الملك سلمان يطيح بمسئول كبير في الرياض ويصدر قرارا ملكيا جديدا بالبديل
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء، (41 ) كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وأكد مصدر أمني أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة الدوريات بمديرية ماهلية القريبة من محافظة البيضاء، تمكنوا من ضبط كمية الحشيش المخدر على متن سيارة صالون كانت مخفية بطريقة مموهة لتظليل رجال الأمن في نقاط التفتيش.
ولفت المصدر إلى أنه تم تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تجدر الاشارة الى أن عملية الضبط التي تمت اليوم تعد الثالثة من نوعها في نفس النقطة خلال شهر نوفمبر الجاري حيث سبقها عمليتي ضبط لشحنتي حشيش الأولى(100) كيلوجرام والثانية( 80)كيلو جرام .