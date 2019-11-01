إنجاز أمني جديد بـ«مأرب»

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - مأرب

عدد القراءات 566

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء، (41 ) كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر أمني أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة الدوريات بمديرية ماهلية القريبة من محافظة البيضاء، تمكنوا من ضبط كمية الحشيش المخدر على متن سيارة صالون كانت مخفية بطريقة مموهة لتظليل رجال الأمن في نقاط التفتيش.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الاشارة الى أن عملية الضبط التي تمت اليوم تعد الثالثة من نوعها في نفس النقطة خلال شهر نوفمبر الجاري حيث سبقها عمليتي ضبط لشحنتي حشيش الأولى(100) كيلوجرام والثانية( 80)كيلو جرام .