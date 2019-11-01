توقيف 9 إماراتيين في إقليم أرض الصومال بتهمة الصيد غير النظامي‎

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - مارب

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ألقت السلطات الأمنية في إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، القبض على 9 إماراتيين في مطار عيغال بمدينة هرجيسا خلال مغادرتهم إلى بلادهم.

وقال مصدر في الشرطة، للإعلام المحلي، إن سلطات المطار أوقفت 9 إماراتيين بتهمة "الصيد غير النظامي" في بلدة "سماوناغ"” بإدارة أرض الصومال.

وحسب الشرطة، فإن الموقوفين الإماراتيين سيخضعون للتحقيق بتهمة ممارسة أعمال صيد غير نظامي في مناطق بأرض الصومال.

وقال أحد سكان البلدة إن الإماراتيين الموقوفين وصلوا البلدة بذريعة إطلاق مشاريع إنسانية للسكان، لكنهم باشروا في ممارسة صيد غير نظامي بالتعاون مع مواطنين.

ولم توضح السلطات الأمنية حتى الآن ما إذا كان بحوزة المتهمين آليات صيد أو طبيعة الصيد، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي من الجهات الرسمية في الدولة.

لكن الإماراتيين معروفون بشغفهم بصيد الطيور، خاصة الحبارى، وسبق أن تعرض 4 منهم للتوقيف في تونس، ديسمبر/ 2017، بتهمة ممارسة أعمال صيد غير قانونية لهذا الطائر النادر.