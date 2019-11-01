10 حلول لأكثر مشاكل الشعر صعوبة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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إذا كنتِ تواجهين صعوبة في إيجاد حلول لمشاكل الشعر الدهني، الجاف، المتقصّف، والفاقد للحيوية. ننصحكِ بتجربة ما يناسبكِ من هذه الأقنعة الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في حال استعمالها بشكل دوري.

- لحل مشاكل الشعر الدهني:

المكوّنات المفيدة للشعر الدهني هي الطين الأخضر الذي يخفّف من إفرازات فروة الرأس، يعالج القشرة، ويمتصّ الشوائب التي تكون موجودة عليها. أما الخل فينظّف الشعر من آثار التلوث وبقايا مستحضرات التصفيف، كما يعمل بيكربونات الصوديوم على امتصاص الزهم ويساهم الليمون في تنظيم الإفرازات الزهميّة.

1- قناع الطين الأخضر:

لتحضيره، اخلطي ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأخضر وملعقتين كبيرتين من خل التفاح للحصول على عجينة سائلة تُطبّق على فروة الرأس. يُترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء ثم غسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الدهني.

2- قناع بيكربونات الصوديوم:

لتحضيره، خالطي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم مع الماء للحصول على عجينة رخوة تُطبّق على الشعر لمدة 5 دقائق فقط قبل شطفها جيداً وغسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الدهني.

3- قناع الليمون:

لتحضيره، اخلطي جيداً حبتين من البيض وعصير حبة من الليمون للحصول على قناع يتم تطبيقه على الشعر الرطب لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً ثم غسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الدهني.

- لحل مشاكل الشعر الجاف والمتقصّف:

يحتاج الشعر الجاف والمتقصّف إلى مكوّنات غنيّة تؤمن له التغذية وتكون في معظم الأحيان دهنية وغنيّة بالفيتامينات مثل الأفوكادو، الموز، الفراولة، والزبادي التي تعمل على ترطيب ألياف الشعر بالعمق.

4- قناع الأفوكادو:

لتحضيره، اخلطي جيداً حبة أفوكادو ناضجة ومهروسة، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من العسل السائل، وصفار حبّة من البيض. يُطبّق هذا القناع على شعر رطب، ويُغلّف بقبعة حمام بلاستيكيّة لرفع الحرارة مما يزيد من فعاليته. يُترك هذا القناع لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الجاف.

5- قناع الموز:

لتحضيره، اخلطي حبة موز ناضجة ومهروسة مع ملعقتين كبيرتين من العسل و5 قطرات من زيت اللوز الحلو. طبّقي هذا القناع على الشعر الجاف واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً ثمّ غسله بشامبو خاص بالشعر الجاف.

6- قناع الزبادي:

لتحضيره، اخلطي مقدار فنجان من الزبادي وبياض حبة من البيض مخفوقة جيداً. يُطبّق هذا الخليط على الشعر الجاف لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الجاف.

7- قناع الفراولة:

لتحضيره اخلطي 20 حبة من الفراولة، وملعقتين كبيرتين من العسل السائل، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. ضعي جميع هذه المكوّنات في الخلاط لتصبح جاهزة للتطبيق على الشعر الجاف لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً ثم غسله بشامبو خاص بالشعر الجاف.

- لحل مشاكل الشعر الفاقد للحيوية:

يفتقد هذا الشعر للنعومة والبريق. وهو يحتاج إلى أن نعيد إليه الحيوية عبر استعمال مكوّنات صحيّة مثل البيض، والعسل الذين يؤمنان التغذية والنعومة بالإضافة إلى زيت الأرغان الذي يحيي الشعر ويقوّيه.

8- قناع البيض:

لتحضيره أنت بحاجة إلى 3 حبات من البيض، 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وبضع قطرات من خل التفاح. اخلطي جميع هذه المكوّنات جيداً وطبّقيها على شعر جاف، ثم غلّفي شعركِ بقبعة حمّام بلاستيكية واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل شطف الشعر جيداً ثم غسله بشامبو خاص بالشعر الفاقد للحيوية.

9- قناع مزدوج من زيت الأرغان والطين الأخضر:

لتحضيره أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الأرغان، حفنة من بودرة الطين الأخضر، حبة من البيض، والقليل من خل العنب. طبّقي على جذور الشعر خليطاً من الطين الأخضر والبيض ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة. أما على طول الشعر، فطبّقي زيت الأرغان على أن يتمّ شطف الشعر بعد ذلك بماء بارد مخلوط ببضع قطرات من خل العنب.

10- قناع الأفوكادو والجزر:

لتحضيره أنت بحاجة إلى حبة من الجزر، نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وحبة من البيض. ضعي جميع هذه المكوّنات في الخلاط وأضيفي إليها القليل من زيت الزيتون فتحصلي على عجينة رخوة يسهل تطبيقها على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل شطف الشعر جيداً بالماء الفاتر ثم غسله بشامبو يناسب الشعر الفاقد للحيوية.

- نصائح مفيدة:

يُنصح بتحضير هذه الأقنعة مباشرةً قبل استعمالها كون مكوّناتها طبيعيّة وعرّضة للتلف بسرعة. بعد إزالة القناع من خلال شطفه بالماء، من الضروري غسل الشعر بالشامبو وتطبيق كونديشنر يناسب طبيعته. أما الحصول على النتائج المرجوّة فمرتبط بشكل أساسي بتطبيق هذه الأقنعة مرة أسبوعياً لمدة 3 أشهر.