الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفي قيادي في ما يسمى كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً مع ثلاثة من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في حادث مروري جنوبي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر، إن "أبكر سيف فارع سويد" قائد جبهة الكدحة (غرب تعز) توفي مع ثلاثة من مرافقيه إثر حادث سير أدى إلى انقلاب طقم عسكري في منطقة الكاذية على خط سوق الأحد بمديرية المعافر".

وأشارت المصادر إلى أن خمسة آخرين أصيبوا بجروح .

وكان "أبكر" يشغل نائب لمدير أمن مديرية المعافر قبل أن ينتقل لقيادة جبهة الكدحة ضمن تشكيلات ما يسمى بكتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع.