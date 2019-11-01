الملك سلمان يطيح بمسئول كبير في الرياض ويصدر قرارا ملكيا جديدا بالبديل  

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز آل مقرن، أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء أمينها السابق من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بإعفاء الأمين السابق طارق بن عبد العزيز الفارس، من منصبه وتعيين آل مقرن محله، مستندا إلى النظام الأساسي للحكم وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا العاهل السعودي الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.

يحمل الأمير فيصل شهادتي ماجستير الأولى من جامعة هارفارد الأمريكية في التخطيط والإدارة الحضرية، والثانية في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية، ويدرس الدكتوراه في التخطيط وإدارة المدن والأقاليم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.

عمل أمين الرياض الجديد، مستشارا عمرانيا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة "سكيدمور أوينجز ومرييل" الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.