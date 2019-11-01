تويتر يمهل هؤلاء الأشخاص حتى 11 ديسمبر

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أنذرت شركة "تويتر" عبر البريد الإلكتروني، أصحاب الحسابات غير النشطة بأنها ستقوم بحذف حساباتهم حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل.
وشمل الإنذار كل مستخدم موجود على المنصة ولم يسجل الدخول منذ ستة أشهر، حيث أكدت شركة تويتر أن خطوتها هذه تأتي في سياق عملها على تحسين وخدمة التفاعل العام على المنصة.
وقال المتحدث الرسمي للشركة بأنهم بدأوا بإرسال الإنذارات المسبقة لعدد من المستخدمين محذرين إياهم بأن حساباتهم ستحدف بشكل دائم نظرا لعدم تسجيل الدخول للمنصة لفترة طويلة، كما نقل موقع "عالم التقنية".
وهذه العملية ستشجع المستخدمين على معاودة تسجيل الدخول للمنصة والتفاعل عبر حساباتهم المسجلة وغير النشطة.
وتابع المتحدث الرسمي أن عملية حذف الحسابات لن تقتصر على يوم محدد، بل ستكون موزعة على مدى أشهر عدة، مما يعني أنه بعد انتهاء المهلة في 11 ديسمبر لن تبدأ عملية حذف جماعية للحسابات في اليوم التالي.
أما بالنسبة لتحرير وتوفير أسماء المستخدمين لتلك الحسابات المحذوفة، فلم تحدد تويتر فترة زمنية بعينها لإعادة إتاحتها لمستخدمين المنصة.