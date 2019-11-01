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زيارة مفاجئة لولي العهد السعودي إلى أبوظبي

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلنت وسائل إعلام رسمية، عن زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات.

وأعلن عن هذه الزيارة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، في تغريدة له بتويتر".

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي زار السعودية في الخامس من الشهر الجاري، لحضور "اتفاق الرياض" بشأن الأزمة اليمنية.

وكانت آخر زيارة للمتهم الرئيس بقتل خاشقجي ابن سلمان إلى أبوظبي العام الماضي ضمن جولة إقليمية، التقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يحضر ابن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.

وتتزامن هذه الزيارة المفاجئة مع الأنباء المتواترة عن اقتراب المصالحة بين دول الخليج المقاطعة لقطر.

 
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