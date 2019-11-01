”مأرب“ تبدأ محاكمة خلية اغتيالات مرتبطة بالحوثيين

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بدأت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسات محاكمة خلية تابعة لميليشيا الحوثي متهمة بتفجير أطقم عسكرية وتنفيذ اغتيالات استهدفت ضباط بالجيش الوطني.

وقالت مصادر عسكرية إن النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، وجهت تهما لـ"طاهر علي داوود المرهبي" وآخرين تتعلق بتدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.

وأشارت إلى أن أعضاء الخلية الذي يجري محاكمتهم مرتبطين بميليشيا الحوثي الانقلابية وسبق أن ألقت قوات الجيش الوطني والأجهزة القبض عليهم في وقت سابق بمحافظة مأرب.