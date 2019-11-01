”مأرب“ تبدأ محاكمة خلية اغتيالات مرتبطة بالحوثيين ترشيح حقوقية يمنية فضحت الامارات لجائزة نوبل.. تعرف عليها السعودية تعلن تطبيق ضربية 50% على هذه المشروبات القهوة والسكري وضغط الدم.. العلم يقدم الحل الرائع ارطغرل يفشل هذه المرة.. وداعاً انجين التان إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها دون مكياج تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة استباقا لذكرى مقتل والده .. أحمد علي يطالب بأمرين ويتحدث عن رؤيته للحل في اليمن الشيخ محمد بن راشد يزف للإماراتيين بشرى سارة أردوغان يتحدث عن قوة العالم الإسلامي وعن الأطراف الدولية التي تتلاعب به.. وينتقد مجلس الأمن
بدأت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسات محاكمة خلية تابعة لميليشيا الحوثي متهمة بتفجير أطقم عسكرية وتنفيذ اغتيالات استهدفت ضباط بالجيش الوطني.
وقالت مصادر عسكرية إن النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، وجهت تهما لـ"طاهر علي داوود المرهبي" وآخرين تتعلق بتدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.
وأشارت إلى أن أعضاء الخلية الذي يجري محاكمتهم مرتبطين بميليشيا الحوثي الانقلابية وسبق أن ألقت قوات الجيش الوطني والأجهزة القبض عليهم في وقت سابق بمحافظة مأرب.