ترشيح حقوقية يمنية فضحت الامارات لجائزة نوبل.. تعرف عليها

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رشحت لجنة حكام جائزة "مؤسسة مارتن إينالز" لحقوق الإنسان 3 نساء للفوز بها، ومنهن المحامية اليمنية "هدى الصراري"، التي كشفت عن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب في بلادها.

والمرشحتان الأخريان هما الناشطة المكسيكية في مجال حقوق الإنسان "نورما ليديزما" التي تكافح ضد جرائم قتل النساء، والناشطة من جنوب إفريقيا "سيزاني نغوباني" التي تدافع عن حقوق المرأة والسكان الأصليين.

وتقوم بالتحكيم في الجائزة، التي كثيرا ما يشار إليها بجائزة "نوبل لحقوق الإنسان"، 10 مجموعات حقوقية مهمة، بينها منظمة "العفو" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وسيتم الإعلان عن الفائزة بالجائزة خلال حفل في جنيف 19 فبراير/شباط المقبل.

وعملت المحامية "هدى الصراري" (42 عاما) مع عدد من المنظمات للكشف عن شبكة من السجون السرية تديرها حكومات أجنبية في اليمن منذ 2015، عندما تدخلت السعودية في اليمن على رأس تحالف عسكري ضد الحوثيين.

وكشفت عن وجود العديد من مراكز الاحتجاز السرية "تُرتكب فيها أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، بداية من التعذيب والإخفاء وانتهاءً بالإعدامات بدون محاكمة"، وفق ما قال القائمون على الجائزة في بيان.

كما جمعت "هدى" -حسب البيان- "أدلة عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون، ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل العفو وهيومن رايتس ووتش بمتابعة بالقضية".