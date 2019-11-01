السعودية تعلن تطبيق ضربية 50% على هذه المشروبات

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 623

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وذلك بدءاً من الأحد المقبل 1 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبحسب موقع قناة “العربية” السعودية، جاء التطبيق بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.

​وأشارت الهيئة في بيان لها أن “المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب”.

وأوضحت الهيئة بأن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة”.

وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أنها ستعرض المستهلك لعدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.