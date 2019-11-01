”مأرب“ تبدأ محاكمة خلية اغتيالات مرتبطة بالحوثيين ترشيح حقوقية يمنية فضحت الامارات لجائزة نوبل.. تعرف عليها السعودية تعلن تطبيق ضربية 50% على هذه المشروبات القهوة والسكري وضغط الدم.. العلم يقدم الحل الرائع ارطغرل يفشل هذه المرة.. وداعاً انجين التان إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها دون مكياج تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة استباقا لذكرى مقتل والده .. أحمد علي يطالب بأمرين ويتحدث عن رؤيته للحل في اليمن الشيخ محمد بن راشد يزف للإماراتيين بشرى سارة أردوغان يتحدث عن قوة العالم الإسلامي وعن الأطراف الدولية التي تتلاعب به.. وينتقد مجلس الأمن
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وذلك بدءاً من الأحد المقبل 1 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبحسب موقع قناة “العربية” السعودية، جاء التطبيق بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها.
وأشارت الهيئة في بيان لها أن “المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب”.
وأوضحت الهيئة بأن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة”.
وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أنها ستعرض المستهلك لعدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.