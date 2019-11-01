تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - سبونتيك

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ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، بحسب موقع صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية لتكون رائدة ومؤثرة بما في ذلك تطوير المهنجية والبرامج العلمية والأكاديمية والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها للرفع من فاعليتها في الحركة العلمية.

ومن جانبه أكد الملك سلمان على الاهتمام بالتاريخ الوطني، مشيدا بالتطوير الذي حدث في مقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات التطويرية لأعمال الدارة منها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي لتحقيق أهداف دارة الملك عبد العزيز المرسومة بوجود مركز متكامل يحقق الشمولية في نقل المحتوى السعودي إلى الصيغة الرقمية بما في ذلك التاريخ السعودي بغرض الإفادة منه في الكثير من وسائل التواصل التقنية الحديثة.