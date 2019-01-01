تكليف محمد بن سلمان بمهمة خاصة استباقا لذكرى مقتل والده .. أحمد علي يطالب بأمرين ويتحدث عن رؤيته للحل في اليمن الشيخ محمد بن راشد يزف للإماراتيين بشرى سارة أردوغان يتحدث عن قوة العالم الإسلامي وعن الأطراف الدولية التي تتلاعب به.. وينتقد مجلس الأمن خامنئي عن الاحتجاجات: قضينا على"مؤامرة خطيرة" ضد إيران الحكومة اليمنية تعلن عن معايير جديدة صارمة تبدأ بتطبيقها الشهر المقبل الاعلان عن تسهيلات جديدة لليمنيين الراغبين في الحصول على جواز سفر شاهد .. أصغر محتجة ايرانية أثار مقتلها غضب واسع قرار اعلن عنه التحالف ورحب به الحوثي والمالكي يكشف السبب هكذا سقطت اليمن امام الامارات وفاجأت العراق قطر بحضور الأمير
طالب أحمد علي عبدالله صالح ، نجل الرئيس السابق والمقيم في دولة الامارات منذ سنوات،بضرورة وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال أحمد علي ،المعين في منصب نائب رئيس حزب المؤتمر (جناح صنعاء) المتحالف مع الحوثيين، ان من شأن ذلك إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.
جاء ذلك في لقاء جمع نجل صالح ، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج في أبوظبي.
وبحسب ما نقله مأرب برس عن اعلام حزب المؤتمر، فإن المبعوث السويدي للسلام بيتر سيمبني وسفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج، اكدا لنجل صالح ،دعمهما الكامل للعملية السياسية في اليمن ودعم العمل الإنساني.
وتتزامن تصريحات احمد علي مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل والده صالح، على يد الحوثيين الذين تحالف معهم ، قبل ان يتخلصوا منه مطلع شهر ديسمبر من العام 2017.