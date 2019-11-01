أردوغان يتحدث عن قوة العالم الإسلامي وعن الأطراف الدولية التي تتلاعب به.. وينتقد مجلس الأمن

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 237

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جهات تتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي، "لأنه غير متماسك بالبنيان المرصوص"، منتقدا بالوقت ذاته مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمته أمام افتتاح الاجتماع الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.

وشدّد الرئيس التركي، على ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته. وقال أردوغان بهذا الخصوص: "ينبغي ألا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأشار إلى أن "البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي، لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص".

وتابع: "في الوقت الذي تشكل فيه البلدان الإسلامية نسبة 24 بالمئة من سكان العالم، إلّا أنها تمثل 9.7 بالمئة فقط من التجارة العالمية".

وأوضح أنه "لا توجد دولة واحدة شعبها مسلم بين الأعضاء الدائمين (الخمسة) في مجلس الأمن الدولي". واستدرك الرئيس التركي: "لا يمكن أن يستمر هذا النظام (الأممي) غير العادل". وأضاف: "علينا ألا نخدع أنفسنا، ليس هناك حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "كل شيء مرهون بالأعضاء الخمسة الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم". وشدّد أردوغان على أن "أي ظلم لا يتم ردعه يمنح الظالم مزيدًا من الجرأة".

ولفت إلى أن إسرائيل لا تحترم حق الحياة للفلسطينيين، ولا حقوقهم في العمل والتملك، وأنها تُعرّض مستقبل المنطقة والعالم أجمع للخطر. وأضاف: "خطأ فادح يرتكبه من يعملون على نهب مدينة القدس المقدسة بالنسبة للأديان الثلاثة، وجعلها مركزًا لمعتقداتهم فقط".

وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس أردوغان عن أن أنقرة دعت الأمم المتحدة لتخصيص 15 مارس (من كل عام) يوماً عالمياً للتضامن الدولي ضد الإسلاموفوبيا.