الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، وصفه من جديد للاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا بأنها "مؤامرة خطيرة".

وقال وفق ما نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، إن "الشعب الإيراني تمكن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد الجمهورية الإيرانية".

وكانت السلطات الإيرانية قمعت الاحتجاجات، وقامت بحملة أمنية على قيادة الاحتجاجات واعتقلت المئات ما تسبب بتراجع المظاهرات.

وقال خامنئي: "تمكن الشعب الإيراني من القضاء على مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية، تم التمويل والتخطيط لها بهدف القيام بالتخريب وأعمال الشر والقتل".

وأضاف: "واجه الحرس الثوري والباسيج تلك المؤامرة، وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة للغاية"، مؤكدا أن "العمل الذي قام به الشعب خلال هذا الأسبوع كان أهم من هذه الحركة التي بدأت من زنجان وتبريز ووصلت إلى جميع المدن في البلاد".

يشار إلى أن إيران شهدت منذ قرار رفع سعر البنزين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، احتجاجات غاضبة بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكانت "منظمة العفو الدولية" أكدت الاثنين الماضي، مقتل 143 متظاهرا على الأقل في إيران، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات، فيما اعتبرت الحكومة الإيرانية الأرقام "تخمينية وغير موثوقة". وهاجمت الحكومة الإيرانية تقارير العفو الدولية، حول الاحتجاجات، ووصفتها بـ"المفبركة".