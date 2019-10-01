الاعلان عن تسهيلات جديدة لليمنيين الراغبين في الحصول على جواز سفر

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن مدير عام فرع مصلحة الهجرة و الجوازات بمحافظة تعز، العقيد منصور العبدلي انه تم اقرار اليات جديدة وتسهيلات بهدف التخفيف من الازدحام والضغط الحاصل عند حجز المواعيد.

وبحسب العقيد العبدلي فان التسهيلات للمواطنين تمثلت بالاتي:

1- تمديد الوقت المخصص لحجز مواعيد المعاملات بحيث سيستمر بشكل متواصل من الساعة الرابعة عصراً حتي السادسة مساءً خلال ايام الدوام.

2-اعفاء شرط حضور الشخص بنفسه لحجز الموعد بحيث اصبح بإمكانه حجز الموعد عن طريق احد اقاربه او معاريفه عن طريق احضار الوثائق الاصل وحجز الموعد على أن يحضر الشخص المعني في يومه المحدد للمعاملة بوثائقه الاصل المطلوبة ليستكمل اجراءاته بكل سلاسة ويسر.

وقال العبدلي في تصريح صحفي إن اقرار هذه الاجراءات تأتي في اطار الجهود التي تبذلها قيادة الفرع وكادره العامل كحلول للإشكاليات التي تبرز اثناء العمل في ضل الضغط والاقبال المتزايد والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحافظة تعز بشكل خاص بهدف تطوير الاداء وتخفيف العبء على المواطن.

ودعا العبدلي المواطنين لحماية انفسهم من الابتزاز من خلال مباشرة معاملاتهم بأنفسهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة وعدم الانجرار وراء السماسرة حيث ان ادارة الفرع تعمل بشكل مستمر لتطوير الاليات واعتماد التسهيلات الممكنة بشكل مستمر التزاما منها بمسؤوليتها في تقديم الخدمة بشكل افضل وحماية المواطنين من الابتزاز بكل امكانياتها وصلاحياتها المتاحة رغم الضغط الحاصل والوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

متمنياً من المواطنين التعاون اللازم والحرص على حقوقهم في الحصول على جواز السفر وعدم القبول او التعاطي مع اي ابتزاز او سمسرة قد يتعرضون لها من قبل بعض ضعفاء النفوس استغلالا لحاجتهم الملحة لجواز السفر.