قرار اعلن عنه التحالف ورحب به الحوثي والمالكي يكشف السبب

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قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قرار إطلاق سراح 200 أسير حوثي، يعد مبادرة إنسانية من التحالف، من أجل مصلحة الشعب اليمني.
وأضاف المالكي في تصريحات جديدة أن ملف الأسرى والمحتجزين، هو ملف شائك وفيه اختلافات كثيرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وطالب الأمم المتحدة بجهود أكبر في هذا الملف.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الثلاثاء، عن إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي ، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.
كما أوضح في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.
بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي.
وكتب محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثيين على "تويتر": "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية امس الثلاثاء".