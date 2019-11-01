اليمن تسقط امام الامارات والعراق تفاجئ قطر في حضرت الأمير

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خسرت اليمن مباراتها الاولى في كأس الخليج الرابعة والعشرين ، امس الثلاثاء ، بعد ان تلقت شباكها ثلاثة اهداف نظيفة.

وفازت الامارات على اليمن بهاتريك المهاجم الاماراتي علي مبخوت ، هدفان في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني .

وفي مباراة الافتتاح التي حضرها امير دولة قطر ، فاجأ المنتخب العراقي نظيره القطري وخالف كل التوقعات ليحقق فوزا مستحقا بنتيجة 2-1.

بدأت قطر المباراة بقوة غير ان لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم استطاع تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 28 ، قبل ان يضيف الهدف الثاني بعد 10 دقائق ، فيما سجلت قطر الهدف الوحيد مطلع الشوط الثاني .

وتلتقي قطر اليمن يوم الجمعة المقبلة وتلعب الامارات مع العراق في ذات اليوم .