عاجل .. وصول اول رحلة جوية إلى مطار الريان

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات خاصة

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وصلت صباح الأربعاء أول رحلة جوية إلى مطار الريان بالمكلا بعد توقف دام أربع سنوات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمحافظة.

ويأتي ذلك عقب إعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات فيه.

ومن المتوقع ان يتم في وقت لاحق اليوم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، يعقبه حفل بالمناسبة .