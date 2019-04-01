انتشار مخيف لوباء قاتل باليمن

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفاد مسؤول يمني حكومي، اليوم الثلاثاء، أن هناك انتشارا كبيرا لوباء حمى الضنك النزفية في عدة محافظات يمنية.

وقال تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بمحافظة تعز (أكبر المحافظات سكانا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحافظة تعاني من انتشار كبير لوباء حمى الضنك الذي أودى بحياة بعض السكان وإصابة الآلاف.

ولفت إلى أنه تم رصد 9 آلاف و849 حالة يشتبه إصابتها بالوباء بالمحافظة منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل عشر وفيات.

وأوضح أن عدة محافظات أخرى أبرزها محافظة الحديدة (غربي البلاد) تشهد انتشارا للمرض نفسه الذي قتل العشرات في مديرية الجراحي لوحدها.

وأشار إلى أن السلطات الصحية في محافظة تعز تواصل القيام بحملات التوعية والرش الضبابي لمكافحة انتشار حمى الضنك.

وذكر أن مكتب الصحة في تعز أعلن مؤخرا حالة الطوارئ لمواجهة حمى الضنك، وقام بتجهيز مراكز صحية ومستشفيات لاستقبال الحالات المصابة.

يشار الوضع الصحي في اليمن تدهور بسبب المعارك التي تشهدها البلاد منذ نحو خمس سنوات