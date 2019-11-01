تعرف على فوائد القرفة الذهبية للصحة سقطرى..الكشف عن خطوة إماراتية مثيرة للاستغراب واتس آب تختبر ميزة خطيرة جدا تتعلق بالتجسس قائد في الحماية الرئاسية من عدن يكشف عن توجيهات عسكرية صارمة من هادي لتنفيذ مهمة تم تكليفه بها أردوغان يطلق اسم خالد بن الوليد على قاعدة تركية بقطر المجلس الانتقالي يعلبن التمرد : تسليمنا للسلاح الثقيل هو تسليم رقابنا لحزب الإصلاح السعودية... كشف لغز العثور على جثة فتاة محترقة داخل شقة دولة عربية تغضب«الٳنفصاليين»بموقف شجاع لماذا تم أغلاق البيت الأبيض وما قصة المقاتلات الحربية التي حلقت في سماء واشنطن وزارة المالية تزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج
تعتبر القرفة أحد منتجات الأشجار المهمة فهي لحاء لشجرة دائمة الخضرة وموطنها الأصلي سريلانكا، وللقرفة فوائد صحية كثيرة أهمها أنها تمنع الالتهابات كما أنها مصدر هام لألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، وهي ناجحة جدا في خفض السكر بالدم، كما أنه يتم إضافتها إلي العديد من الوجبات لإكساب الطعم والرائحة المميزين لهذه الوجبات.
ومن أهم الفوائد الذهبية للقرفة
أنها تمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية.
تقلل الالتهابات وتكافح الجراثيم داخل الجسم
تؤثر رائحة القرفة علي وظائف الدماغ فهي تزيد من الانتباه والتركيز
غنية بالألياف والمعادن فهي غنية بالمنجنيز والحديد والكالسيوم .
تقلل من مستويات السكر فهي تعمل علي إبطاء سرعة الهضم.
تساعد القرفة علي خسارة الوزن ، فهي تبطئ تخزين الدهون في الجسم.