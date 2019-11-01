تعرف على فوائد القرفة الذهبية للصحة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 465

تعتبر القرفة أحد منتجات الأشجار المهمة فهي لحاء لشجرة دائمة الخضرة وموطنها الأصلي سريلانكا، وللقرفة فوائد صحية كثيرة أهمها أنها تمنع الالتهابات كما أنها مصدر هام لألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، وهي ناجحة جدا في خفض السكر بالدم، كما أنه يتم إضافتها إلي العديد من الوجبات لإكساب الطعم والرائحة المميزين لهذه الوجبات.

ومن أهم الفوائد الذهبية للقرفة

أنها تمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية.

تقلل الالتهابات وتكافح الجراثيم داخل الجسم

تؤثر رائحة القرفة علي وظائف الدماغ فهي تزيد من الانتباه والتركيز

غنية بالألياف والمعادن فهي غنية بالمنجنيز والحديد والكالسيوم .

تقلل من مستويات السكر فهي تعمل علي إبطاء سرعة الهضم.

تساعد القرفة علي خسارة الوزن ، فهي تبطئ تخزين الدهون في الجسم.