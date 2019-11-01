بالأرقام.. هذه انجازات محافظ شبوة بن عديو خلال عام واحد

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 صباحاً / مارب برس - مارب

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شهدت محافظة شبوة، منذ تولي محافظها الحالي محمد صالح بن عديو، جملة من المشاريع والانجازات في مختلف المجالات والتي كان لها أثر كبير على حياة المواطنين من ابناء المحافظة والنازحين إليها من مناطق الحرب والصراع شمال وجنوب اليمن.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر في مثل هذا اليوم الموافق ٢٦ نوفمبر العام الماضي 2018م، قراراً جمهورياً بتعيين بن عديو محافظاً لشبوة، وهو القرار الذي كان فاتحة خير على المحافظة ومديرياتها المختلفة.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة الكترونية، للحديث عن ما شهدته محافظة شبوة خلال عاماً من تولي بن عديو قيادة السلطة المحلية في المحافظة والذي افتتحها بحملة لتطهير المكاتب الحكومية من الفساد والمحسوبية والرشوة.

وفيما يلي جملة من المشاريع والانجازات التي تحققت في محافظة شبوة حسب رصد "الصحوة نت".

التعليم:

اعتماد 500 وظيفة تعاقدية للخريجين

اعتماد 40 منحة دراسية جديدة في مجال الطب البشري للطلاب والطالبات

توفير الكتاب المدرسي لمدارس المحافظة

دعم مشروع طالب الجامعي

ترميم وتأهيل مبنى كلية المجتمع

الصحة

افتتاح محطة الاكسجين الطبية بمستشفى عتق.

اعتماد توفير اشعة مقطعية لمستشفى عتق.

شراء جهاز الفحص المبكر لسرطان الثدي لمركز الأورام.

رصف الساحة العامة لمستشفى عتق العام.

تدشين العمل بجهاز سي زم لجراحة العظام بمستشفى عتق.

شراء جهاز طبي حديث لمركز الرباط الصحي بعتق.

توسيع مبنى وحدة علاج الأورام.

شراء وتركيب اجهزة غسيل الكلى بمستشفى عتق وعزان وبيحان.

اعتماد ميزانية تشغيلية لمركز الأورام والسرطان.

تسليم 5 سيارات دفع رباعي لمراكز غسيل الكلى بالمحافظة

النفط:

البدء في مشروع خط انبوب نقل النفط من جنه هنت الى العلم

التوجيه بإنشاء خزانات الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية

استخراج حصة المحافظة من مبيعات النفط والمقدرة بــ20%

توزيع 5 مليون دولار مشاريع للمديريات من حصة النفط.

المياه:

بناء خزانين اضافية لمشروع المياه عتق

انشاء خط كهربائي لحقل مياه الشبكة

حفر بئر بحقل الشبكة لتوفير المياه لمدينة عتق

حفر بئرين في حقل العوشة

اعتماد خط من حقل الشبكة الى خزان مدينة عتق

الكهرباء:

رفد كهرباء شبوة بمحطة جديدة بقوة 10 ميجا

انشاء كهربا لمديرية بيحان بقوة 8 ميجاوات

دعم كهرباء عرما بمولدات بقوة 1 ميجاوات

ربط كهرباء مديرية رضوم من مشروع الغاز الطبيعي المسال بالحاف

الطرق والجسور:

سفلتت خط عرماء قرن الضبية بطول 44 كيلو.

بناء وتشييد جسر السلام

أعادة تأهيل وتأثيث مطار عتق الدولي.

اعادة بناء جسر غرير بمديرية الروضة.

انشاء تحويلة جسر السلام.

صيانة وترميم طريق العبر عتق.

سفلتت المدخل الغربي لمدينة عتق 4 خطوط

سفلتت المدخل الشرقي لمدينة عتق بطول 4 كيلو

مشاريع أخرى: