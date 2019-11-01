بالأرقام.. هذه انجازات محافظ شبوة بن عديو خلال عام واحد

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شهدت محافظة شبوة، منذ تولي محافظها الحالي محمد صالح بن عديو، جملة من المشاريع والانجازات في مختلف المجالات والتي كان لها أثر كبير على حياة المواطنين من ابناء المحافظة والنازحين إليها من مناطق الحرب والصراع شمال وجنوب اليمن.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر في مثل هذا اليوم الموافق ٢٦ نوفمبر العام الماضي 2018م، قراراً جمهورياً بتعيين بن عديو محافظاً لشبوة، وهو القرار الذي كان فاتحة خير على المحافظة ومديرياتها المختلفة.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة الكترونية، للحديث عن ما شهدته محافظة شبوة خلال عاماً من تولي بن عديو قيادة السلطة المحلية في المحافظة والذي افتتحها بحملة لتطهير المكاتب الحكومية من الفساد والمحسوبية والرشوة.
وفيما يلي جملة من المشاريع والانجازات التي تحققت في محافظة شبوة حسب رصد "الصحوة نت".
التعليم:
الصحة
النفط:
المياه:
الكهرباء:
الطرق والجسور:
مشاريع أخرى: