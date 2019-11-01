سقطرى..الكشف عن خطوة إماراتية مثيرة للاستغراب واتس آب تختبر ميزة خطيرة جدا تتعلق بالتجسس قائد في الحماية الرئاسية من عدن يكشف عن توجيهات عسكرية صارمة من هادي لتنفيذ مهمة تم تكليفه بها أردوغان يطلق اسم خالد بن الوليد على قاعدة تركية بقطر المجلس الانتقالي يعلبن التمرد : تسليمنا للسلاح الثقيل هو تسليم رقابنا لحزب الإصلاح السعودية... كشف لغز العثور على جثة فتاة محترقة داخل شقة دولة عربية تغضب«الٳنفصاليين»بموقف شجاع لماذا تم أغلاق البيت الأبيض وما قصة المقاتلات الحربية التي حلقت في سماء واشنطن وزارة المالية تزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ”معين عبدالملك“ يصدر توجيهات هامة تخص تعز ويؤكد ”تعز حصن الدولة والنظام“
كشفت تقارير أن "واتس آب" تختبر نوعا جديدا من الرسائل يحذف نفسه تلقائيا لمنع المتطفلين من التجسس على الدردشات الخاصة.
وتتمثل الميزة، التي ظهرت في "سناب شات" لأول مرة، في تعيين حد زمني لطول مدة عرض الرسائل. ويساعد ذلك في الحفاظ على خصوصية المحادثات، عبر إخفائها.
والآن، تقوم "واتس آب" بتجربة نسختها الخاصة على "أندرويد"، وفقًا لموقع التسريبات الموثوق WAbetaInfo، الذي يسحب شيفرة الإصدارات المبكرة من تطبيق المراسلة الشهير، للعثور على الميزات القادمة في وقت مبكر.
وقال WABetaInfo إن الميزة الجديدة سُميت "اختفاء الرسائل"، عند ظهورها لأول مرة. ولكن اعتبارا من آخر تحديث 2.19.348، تغيّر الاسم ليصبح "حذف الرسائل".
وتتيح الأداة اختيار اختفاء الرسائل خلال ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.
وكما هو الحال مع أي تسريب أو إشاعة، لا يمكن الجزم بموعد إطلاق الميزة من عدمه، حيث قد تغير "واتس آب" الخطط في أي وقت.
وإذا كنت تريد تجربتها أولا، فهناك خدعة جيدة: يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي (بيتا) من التطبيق، للحصول على جميع الميزات الأحدث قبل وصولها للمستخدمين.