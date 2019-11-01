سقطرى..الكشف عن خطوة إماراتية مثيرة للاستغراب واتس آب تختبر ميزة خطيرة جدا تتعلق بالتجسس قائد في الحماية الرئاسية من عدن يكشف عن توجيهات عسكرية صارمة من هادي لتنفيذ مهمة تم تكليفه بها أردوغان يطلق اسم خالد بن الوليد على قاعدة تركية بقطر المجلس الانتقالي يعلبن التمرد : تسليمنا للسلاح الثقيل هو تسليم رقابنا لحزب الإصلاح السعودية... كشف لغز العثور على جثة فتاة محترقة داخل شقة دولة عربية تغضب«الٳنفصاليين»بموقف شجاع لماذا تم أغلاق البيت الأبيض وما قصة المقاتلات الحربية التي حلقت في سماء واشنطن وزارة المالية تزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ”معين عبدالملك“ يصدر توجيهات هامة تخص تعز ويؤكد ”تعز حصن الدولة والنظام“
قال العميد امجد خالد قائد لواء النقل في الحماية الرئاسية ورئيس اللجنة العسكرية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض ، ان جميع قيادات الوية الحماية الرئاسية تلقت اوامر صارمة بتنفيذ بنود إتفاق الرياض وعودتنا من شروط الإتفاق.
وقال في تغريدات رصدها مأرب برس على حسابه بتويتر عقب وصوله الى عدن :«كلفنا لتنفيذً إتفاق الرياض وسحب السلاح الثقيل من معسكرات الانتقالي ولن نترك بالعاصمة المؤقتة عدن أي أسلحة ثقيلة وستدمج القوات وسيتم نقلها جميعاً إلى الجبهات».
وصعد الانتقالي خلال اليومين الماضيين بغية افشال اجراءات تنفيذ اتفاق الرياض قبل ان يعلن اخيرا تعليق حضوره لاجتماعات اللجنة العسكرية.