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قائد في الحماية الرئاسية من عدن يكشف عن توجيهات عسكرية صارمة من هادي لتنفيذ مهمة تم تكليفه بها

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - خاص
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قال العميد امجد خالد قائد لواء النقل في الحماية الرئاسية ورئيس اللجنة العسكرية المكلفة بتنفيذ اتفاق الرياض ، ان جميع قيادات الوية الحماية الرئاسية تلقت اوامر صارمة بتنفيذ بنود إتفاق الرياض وعودتنا من شروط الإتفاق.

وقال في تغريدات رصدها مأرب برس على حسابه بتويتر عقب وصوله الى عدن :«كلفنا لتنفيذً إتفاق الرياض وسحب السلاح الثقيل من معسكرات الانتقالي ولن نترك بالعاصمة المؤقتة عدن أي أسلحة ثقيلة وستدمج القوات وسيتم نقلها جميعاً إلى الجبهات».

وصعد الانتقالي خلال اليومين الماضيين بغية افشال اجراءات تنفيذ اتفاق الرياض قبل ان يعلن اخيرا تعليق حضوره لاجتماعات اللجنة العسكرية.

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