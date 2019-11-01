السعودية... كشف لغز العثور على جثة فتاة محترقة داخل شقة

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت الجهات الأمنية المختصّة بمنطقة جيزان السعودية لغز احتراق طالبة بالمرحلة المتوسطة اليوم الثلاثاء داخل إحدى الشقق بمنطقة قريبة من المدينة.

وقالت مصادر لموقع "عاجل" السعودي إن الطالبة "لقيت مصرعها داخل الشقة التي تواجدت فيها مع فتاتين، إضافة إلى أربعة شباب، واستطاع رجال الأمن القبض على الشبان الضالعين في القضية، وتسلّمت النيابة ملف القضية تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وفي التفاصيل التي روتها المصادر فإن "ثلاث فتيات، بينهن واحدة قامت بإخراج أختها من مدرستها، ذهبن معًا إلى إحدى الشقق برفقة الشبان الأربعة، وخلال تواجدهم بالشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساوي".

وتابعت المصادر أن الوضع استدعى "تدخّل الجهات المختصة لتتولى إخراج الطالبة التي فارقت الحياة، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها".

وأضافت المصادر أن الفرق الأمنية المختصة "نجحت في التعرّف على هوية الشبان الأربعة المشاركين في الحادثة والوصول إليهم والقبض عليهم وإيداعهم قسم التوقيف، وفتح ملف تحقيق بالواقعة وتدوين كل المعلومات المتعلّقة بها".

وتم استلام القضية من قبل النيابة العامة، التي تابعت ملابسات الحادثة التي راحت ضحيتها الطالبة التي تم إيداع جثمانها ثلاجة الموتى بالمستشفى.