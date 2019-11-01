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دولة عربية تغضب«الٳنفصاليين»بموقف شجاع

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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جددت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء دعمها لوحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

 

 وبحث سفير اليمن لدى الأردن، علي العمراني، مع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفيرة سجا المجالي، أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تتصف به من خصوصية وتميز عبر الزمن.

 

 وخلال اللقاء، عبر السفير العمراني عن تقدير وشكر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحكومته وشعب الأردن الشقيق تجاه اليمن وقضاياه وشعبه .

 

 بدورها أكدت المسؤولة الأردنية أن بلادها كانت ولازالت وستبقى مع اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه وستدعم جهود السلام في اليمن وجهود المبعوث الدولي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

  
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