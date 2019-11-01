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وزارة المالية تزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج

الأربعاء 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استكمال تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019م للطلاب المبتعثين في 15 دولة، بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجامًا مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.وفقا لوكالة "سبأ".

 

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء، بتوفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي.

 
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