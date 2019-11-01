”معين عبدالملك“ يصدر توجيهات هامة تخص تعز ويؤكد ”تعز حصن الدولة والنظام“

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ان محافظة تعز تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة تعز.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمحافظة تعز لما تمثله المحافظة من ”حصن للدولة وللنظام ومخزن للموارد البشرية والكفاءات“.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح من محافظ تعز نبيل شمسان عن الأوضاع العامة والخدمات والوضع الأمني والعسكري، ووجه بضبط كشوفات العسكريين ومعالجة مشاكل الازدواج الوظيفي بين الوظائف العسكرية والمدنية، وكذا انضباط قوات الأمن والشرطة في مواقعهم وبما يضمن حماية المحافظة وتأمين المواطنين.

بدوره، استعرض محافظ تعز المعالجات المتخذة بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية بالمحافظة للتعامل مع انتشار حمى الضنك وغيرها من الأوبئة، بما في ذلك وضع خدمات المياه والصرف الصحي، والاحتياجات القائمة في هذا الجانب في ظل الازدياد السكاني المتسارع وعودة النازحين.

ووجه رئيس الوزراء السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات سريعة وعملية للتعامل مع انتشار الأمراض ومعالجة أسبابها من تراكم المخلفات واختلالات في الإصحاح البيئي، ودعم المراكز الصحية والمستشفيات وبما يمكنها من الاستجابة للاحتياجات الطارئة.

كما استمع رئيس الوزراء من المكتب التنفيذي إلى خطط إعادة تأهيل طريق تعز التربة وطريق هيجة العبد وطريق الصحا، مؤكدا أن هذه الطرق هي ”شريان الحياة بالنسبة للمدينة في ظل حصار الحوثيين“.

وأشار معين عبدالملك الى ان الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لتوفير الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل هذه البنى التحتية الرئيسية وسيتم البدء فيها قريبا، ووجه الجهات المعنية بمراجعة الخطط المقدمة من السلطة المحلية تمهيدا لتنفيذها.

وناقش اللقاء أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، وتم التأكيد بهذا الخصوص على انه تحويل تكاليف علاج الجرحى في القاهرة والهند، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، وشدد على ضرورة إعداد آلية مناسبة لمعالجة الاختلالات المصاحبة لعملية العلاج في الخارج بحيث يتم عودة من استكملوا علاجهم، أو من يمكن ان يستكمل برنامج علاجه في الداخل، ويتم توفير موارد لعلاج غيرهم من الجرحى.

كما وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية متابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بصرف مستحقات أسر الشهداء.

من جانبه، تحدث وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح خلال اللقاء عن وضع السلطة المحلية في محافظة تعز، وآليات تعزيز أداءها ومواردها للقيام بمهامها خاصة في مجالات النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وبما يخدم احتياجات المحافظة والتي تعتبر اكبر تجمع سكاني في الجمهورية، مشددا على ضرورة معالجة الاختلالات الإدارية.