”معين عبدالملك“ يصدر توجيهات هامة تخص تعز ويؤكد ”تعز حصن الدولة والنظام“ باحث عربي يتوصل لعلاج يقضي على مقاومة المرض الأخطر في العالم تركيا ترفد اقتصادها بعملة جديدة هكذا رد الحوثين على السعودية لإطلاقها 200 من أسراها في المملكة منح مالية سخية لكل منتخب مشارك في خليجي 24 التحالف يعلن فتح مطار صنعاء الدولي لهذه المهمة والحوثيون يعلنون جاهزيته الفنية وفقا للمعايير الدولية عالميا غداة اعلان سلطنة عمان تطور المحادثات السعودية الحوثية.. التحالف يسير رحلات من صنعاء ويطلق 200 أسير حوثي .. خليفة بن زايد يصدر توجيهات سارة للإماراتيين أنصار الانتقالي يشجعون منتخب الإمارات ويتمنون خسارة اليمن ! الحكومة ”الشرعية“ تعلن استكمال تحويل رسوم الطلاب المبتعثين في 15 دولة
علقت المليشيات الحوثية في اليمن على إعلان التحالف العربي إطلاق سراح 200 من أسراها.
حيث رحبت بإعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، بإطلاق سراح 200 من أسراها.
وقال ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، على حسابه في "تويتر"، "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف".
ودعا الحوثي جماعته إلى "ترتيب استقبال جماهيري لهؤلاء الأبطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله".
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأن القوات قررت إطلاق سراح مئات الأسرى من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".
وقال المالكي "إنه انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".