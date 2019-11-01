منح مالية سخية لكل منتخب مشارك في خليجي 24

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين (خليجي 24)، بمباراتين تجمع الأولى منتخب البلد المضيف قطر بمنتخب العراق، والثانية منتخبي الإمارات واليمن.

وكان المنتخبان العراقي والقطري تواجها في 9 مناسبات كروية، حقق منتخب أسود الرافدين 5 انتصارات، فيما فاز العنابي مرة واحدة على نظيره العراقي، وسُجلت 3 تعادلات في لقاءات الجانبين.

وبالنسبة للقاء الآخر، الذي يجمع المنتخبين الإماراتي واليمني، فلقد جمعت المسابقة الخليجية بينهما في 3 مناسبات، تفوق المنتخب الإماراتي فيها جميعا.

وقُسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين، جاءت قطر واليمن والإمارات والعراق في المجموعة الأولي، ومنتخبات السعودية وعُمان (حامل لقب النسخة الماضية) والبحرين والكويت في المجموعة الثانية.

ويلاقي متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، في نصف نهائي المسابقة.

وتحصل جميع المنتخبات على مليون دولار أمريكي نظير مشاركتها في البطولة، في حين يحصل البطل على مليوني دولار، والوصيف على مليون دولار.

وسوف تستخدم تقنية الفيديو (الفار)، للمرة الأولى في البطولة، وستتم الاستعانة بحكام من الاتحاد الأوروبي.