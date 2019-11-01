منح مالية سخية لكل منتخب مشارك في خليجي 24 عاجل : التحالف يعلن فتح مطار صنعاء الدولي لهذه المهمة والحوثيون يعلنون جاهزيته الفنية وفقا للمعايير الدولية عالميا غداة اعلان سلطنة عمان تطور المحادثات السعودية الحوثية.. التحالف يسير رحلات من صنعاء ويطلق 200 أسير حوثي عاجل .. خليفة بن زايد يصدر توجيهات سارة للإماراتيين أنصار الانتقالي يشجعون منتخب الإمارات ويتمنون خسارة اليمن ! الحكومة ”الشرعية“ تعلن استكمال تحويل رسوم الطلاب المبتعثين في 15 دولة إذاعة الجيش الإسرائيلي تفجر مفاجئة عن زيارة وفد رفيع من عدة دول عربية لتل أبيب .. لا تكشفوا عن اسمي للناس الحريري يربك المشهد السياسي في لبنان ... ويضع حزب الله في زاوية حرجة ويعلن .. ليس أنا بل أحد آخر بن بريك يعلن التمرد والعميد أمجد خالد يكشف عن أوامر صارمة والمهمة التي كلفوا بها اليمنيون يتحدون الليلة ويتمنون هزيمة الامارات في دار آل ثاني
بعد سويعات من اعلان التحالف فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات العلاجية , أعلن الحوثيون عن الجاهزية الفنية لمطار صنعاء الدولي وفقا للمعايير الدولية المتبعة عالميا.
وخلال اجتماع عقد برئاسة وزير النقل" الحوثي" زكريا الشامي وبحضور الجهات المنتدبة بالمطار، استمع وزير النقل من مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إلى شرح حول الاجراءات المتبعة للرحلات الأممية والمنظمات الدولية التي تصل الى المطار وفقا للمعايير الدولية.
وكان المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قد أعلن ان التحالف سيقومبتسييّر رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.
وأوضح الشايف أنه تم تطوير وتحديث كافة الاجراءات التشغيلية للمطار والخدمات الملاحية في مجال الطيران المدني حسب المتطلبات والمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”.
وأكد وزير النقل الحوثي على أهمية تطوير وتحديث الخدمات التي يقدمها مطار صنعاء الدولي للرحلات الأممية من كافة النواحي الفنية والمهنية والأمنية.. معتبرا إغلاق المطار جريمة في حق الانسانية بشكل عام.