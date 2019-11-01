غداة اعلان سلطنة عمان تطور المحادثات السعودية الحوثية.. التحالف يسير رحلات من صنعاء ويطلق 200 أسير حوثي

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إطلاق سراح 200 أسير من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال متحدث التحالف العقيد تركي المالكي ان التحالف سيّر رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وأكد المالكي "ان الخطوة جاءت حرصا من قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني".

وتأتي هذه الخطوات، في الوقت الذي تجرى فيه محادثات بين المملكة العربية السعودية ومليشيا الحوثي الانقلابية، حيث أعلن وزير الخارجية العماني، أمس، ان هناك تطور في المحادثات، وان هناك رغبة جادة لدى الطرفين لإنهاء الحرب.