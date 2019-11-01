أنصار الانتقالي يشجعون منتخب الإمارات ويتمنون خسارة اليمن !

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في مواقف لا تبدو غريبة على انصار ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات ، اعلن عدد من الناشطين الانفصاليين وقوفهم خلف منتخب الامارات الذي سيلتقي الليلة المنتخب اليمني .
وفي خبر رياضي سابق عن مباراة اليمن والامارات نشره مأرب برس على صفحته في الفيسبوك ، جاءت كل تعليقات المحسوبين على الانتقالي على الخبر ، تتمنى الفوز للامارات وهزيمة اليمن ، فيما رد عليهم ناشطون يمنيون بأن النصر حليف الاحمر اليمني وان تنكرهم لبلدهم لن يفيدهم .
وكتب احدهم :«نحن في الجنوب العربي نشجع منتخب الإمارات» ورد آخر «الوطن ثم المنتخب الوطني مهما كان شكله ولونه الحالي».
وغالبا ما يخلط انصار الانتقالي بين امور عدة كالرياضة مع السياسة ،الى الدرجة التي تجعلهم يشجعون منتخبا سيواجه منتخبهم ،وهو المنتخب الممثل لكل اليمنيين باختلاف توجهاتهم.
ويلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخبا اليمن والامارات فيما تواجه قطر العراق في افتتاح كأس الخليج العربي في نسختها الـ 24 بالعاصمة القطرية الدوحة.