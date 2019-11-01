الحكومة ”الشرعية“ تعلن استكمال تحويل رسوم الطلاب المبتعثين في 15 دولة

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أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، استكمال تحويل رسوم الطلاب المبتعثين في 15 دولة للعام الدراسي 2018/2019م.
ونقلت وكالة ”سبأ“ الرسمية عن وزير المالية سالم بن بريك، قوله ان الوزارة استكملت تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019م للطلاب المبتعثين في 15 دولة، بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجامًا مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وأوضح ”بن بريك“ أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء، بتوفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي.