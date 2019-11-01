إختتام فعاليات حملة النظافة مسؤولية الجميع بمحافظة مأرب

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-محمد الشطبي

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برعاية مجموعة شركات ابو الحسن للتجارة و الاستثمار واشراف الغرفة التجارية والصناعية بمأرب و بالتعاون مع ادارة الانشطة الطلابية بالجامعة اختتمت مبادرة الوعي القانوني و الجمعية العلمية بكلية الشريعة والقانون اليوم فعاليات حملة " النظافة مسؤولية الجميع " بمناسبة اليوم العالمي للنظافة ...

وتعد هذه الحملة هي امتداد لحملات ودورات تنفذها المبادرة بالشراكة مع الجمعيات العلمية بكلية الشريعة والقانون .

وقد شارك الطلاب في تنظيف الجامعة ، و شارع المحافظة و شارع صنعاء و محطة الشبواني امام مبنى المدينة العالمية التجارية ، وتم توزيع صناديق مخلفات على قاعات كلية الشريعة والقانون ، كما تم توزيع 500 ملصق توعوي عن اهمية النظافة وضرورة الحفاظ عليها واهمية وضع المخلفات في اماكنها المخصصة ، كما تخلل الفعالية لفته مهمة جاء فيها تكريم الخدميين وعمال النظافة و المزارعين بالجامعة بشهادات تقدير و هدايا رمزية....

ودشنت الحملة بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، ورائد الشباب بكلية الشريعة والقانون الدكتور نجم الدين الذيفاني وحضور طلاب من مختلف الأقسام والكليات .

وفي نهاية الحملة شكر رئيس مبادرة الوعي القانوني لطالب علاء دينيش كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة ، بدايةً بالراعي و الجهات الادارية بالجامعة كما شكر زملائه الطلاب على حضورهم و حرصهم على المشاركة ونقل صورة نمطية تليق بالطالب الجامعي و المجتمع على حداً سواء.