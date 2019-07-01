محمد بن سلمان الى الامارات في زيارة رسمية

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أفادت وسائل اعلام سعودية، الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، يقوم غداً الأربعاء، بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية
والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية
وختم الأمير محمد بن سلمان تلك الزيارة قائلا: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون"...