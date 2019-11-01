عاجل.. تفاصيل زيارة ابن زايد غير المعلنة إلى سلطنة عمان ..

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 1495

كشفت وسائل إعلام خليجية عن زيارة غير معلنة، قام بها مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد، أمس الاثنين، إلى سلطنة عمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: "إن مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، وصل إلى سلطنة عمان، أمس الاثنين، في زيارةٍ غير معلنة"، موضحة أن "الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني استقبل طحنون بن زايد والوفد المرافق له".

وأشارت الوكالة إلى أن "النعماني تبادل مع ابن زايد مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مصادر ومسؤولين، قولهم إن السعودية والحوثيين يجرون حاليا محادثات غير مباشرة من وراء الكواليس، لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت 5 سنوات في اليمن.

وقالت الوكالة الأمريكية إن المفاوضات السرية تجري في سلطنة عمان، خاصة وأنها دولة خليجية على الحدود مع كل من اليمن والسعودية،

وتلعب عمان دور "وسيط"، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، زار العاصمة العمانية مسقط، يوم الاثنين قبل الماضي، ومعه السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، ورئيس الأركان السعودي.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن جمال عامر، مفاوض تابع للحوثيين، إن الجانبين تواصلا على مدار الشهرين الماضيين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"،.

كما قال ثلاثة مسؤولين من الحوثيين إنهم تحدثوا مع الجانب السعودي من خلال وسطاء أوروبيين.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المحادثات تتم بوساطة عمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو.