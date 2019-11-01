اليمن يبحث عن أول انتصار  

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد المدير الفني للمنتخب اليمني سامي حسن الهادي أن منتخب بلاده حضر إلى خليجي 24 لتقديم بطولة جيدة وتحقيق نتائج إيجابية تُضاف إلى رصيد اليمن في بطولات كأس الخليج التي شارك فيها منتخب اليمن بانتظام منذ نسخة 2003.

وقال الهادي وهو عميد لاعبي اليمن في بطولات الخليج في المؤتمر الصحفي قبل مباراته الأولى في البطولة أمام الإمارات إن «المنتخب اليمني قدّم بعض المحطات الجيدة في مشاركاته الماضية، وحققنا بعض النتائج الإيجابية من خلال بعض التعادلات، وما زال في مرحلة البحث عن الانتصار الأول»، مضيفا «طموحنا الآن هو تقديم أداء مميز في البطولة الحالية وإسعاد جماهيرنا».

وعما إذا كانت الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الإماراتي، قال «حضرنا إلى هنا لتقديم بطولة جيدة، النشاط الكروي متوقف في اليمن منذ سنوات، لكننا استفدنا من المسيرة الجيدة للفريق في مبارياته السابقة ببطولة غرب آسيا وبتصفيات كأس العالم، وحضرنا لتقديم بطولة إيجابية»، مضيفا «منتخبنا لعب مباريات قوية في الفترة الماضية، ومنتخبات قطر والعراق والإمارات عريقة وقوية على الساحة الآسيوية، وندرك صعوبة المواجهة معها، الأهم لدينا الآن هو الحضور داخل الملعب وتقديم أداء جيد».