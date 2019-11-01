حذرت من كارثة مقبلة ..الحكومة الشرعية تطالب بضغط أممي على الحوثيين اليمن يبحث عن أول انتصار حملات بطش وابتزاز حوثية.. الميليشيات تهدد بمصادرة عقارات المواطنيين وكالة دولية تكشف أسرار هجوم أرامكو..خامنئي وافق على الهجوم ووضع هذا الشرط إحصائية بإعداد المهاجرين الذين وصلوا اليمن خلال شهر وأحد لقاء أميركي عماني يبحث أزمة اليمن لماذا أوصى الشيخ محمود خليل الحصري بهدم منزله بعد وفاته؟ زيارة في وقت حساس.. ماذا يريد أردوغان من قطر؟ أحوال الطقس في اليمن خلال الثلاثة أيام القادمة جميعها انتهت بالفشل.. 9 جولات من المفاوضات بين حكومة اليمن والمتمردين
أكد المدير الفني للمنتخب اليمني سامي حسن الهادي أن منتخب بلاده حضر إلى خليجي 24 لتقديم بطولة جيدة وتحقيق نتائج إيجابية تُضاف إلى رصيد اليمن في بطولات كأس الخليج التي شارك فيها منتخب اليمن بانتظام منذ نسخة 2003.
وقال الهادي وهو عميد لاعبي اليمن في بطولات الخليج في المؤتمر الصحفي قبل مباراته الأولى في البطولة أمام الإمارات إن «المنتخب اليمني قدّم بعض المحطات الجيدة في مشاركاته الماضية، وحققنا بعض النتائج الإيجابية من خلال بعض التعادلات، وما زال في مرحلة البحث عن الانتصار الأول»، مضيفا «طموحنا الآن هو تقديم أداء مميز في البطولة الحالية وإسعاد جماهيرنا».
وعما إذا كانت الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الإماراتي، قال «حضرنا إلى هنا لتقديم بطولة جيدة، النشاط الكروي متوقف في اليمن منذ سنوات، لكننا استفدنا من المسيرة الجيدة للفريق في مبارياته السابقة ببطولة غرب آسيا وبتصفيات كأس العالم، وحضرنا لتقديم بطولة إيجابية»، مضيفا «منتخبنا لعب مباريات قوية في الفترة الماضية، ومنتخبات قطر والعراق والإمارات عريقة وقوية على الساحة الآسيوية، وندرك صعوبة المواجهة معها، الأهم لدينا الآن هو الحضور داخل الملعب وتقديم أداء جيد».