لقاء أميركي عماني يبحث أزمة اليمن

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفاد بيان للخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية مايك بومبيو والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي اتفقا على أن الحل السياسي في اليمن هو الكفيل بوضع حد للصراع، وضمان الأمن والسلام في هذا البلد.

وقال البيان إن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما التطورات في اليمن، والاتفاق الأخير الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما ناقش الجانبان أهمية وجود مجلس خليجي موحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد بومبيو بالشراكة مع عمان، وتعاونها في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكان يوسف بن علوي قال إن هناك تواصلا وتطورا إيجابيا في ما وصفها بالمشاورات والوساطات بين السعودية والحوثيين.

وكشف الوزير العماني -عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي- عن وجود رغبة سعودية أكيدة تقابلها رغبة مماثلة من الحوثيين بشأن الأمن والسلم والاستقرار في اليمن،

وفي ما يتعلق بقضايا المنطقة.

وقال الوزير إنه أصبح لزاما تطوير العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والإدارة الأميركية لإيجاد حلول للمنطقة، سواء أكان ذلك تحت مظلة تحالف إستراتيجي أم أي اسم آخر.