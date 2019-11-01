لماذا أوصى الشيخ محمود خليل الحصري بهدم منزله بعد وفاته؟

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حلت أمس الذكرى رقم 39 لوفاة القاريء الأسطوري محمود خليل الحصري الذي رحل عن عالمنا عام 1980 .

وعاش الحصري عمره كله من أجل القرآن الكريم وسافر إلى الكثير من الدول العربية والأوروبية واسلم علي يديه الكثير.

لكن هناك قصة لا يعرفها كثيرون حول الوصية التي أوصى بها الشيخ الحصري قبل وفاته .

وأوصى "الحصري" بضرورة توزيع تلت تركته على أعمال البر والخير ، كما أوصى بهدم منزله وإقامة مسجد بدلا منه.