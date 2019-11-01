أحوال الطقس في اليمن خلال الثلاثة أيام القادمة

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 260

توقع الفلكي عدنان الشوافي استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة الخفيفة خلال الأيام الثلاثة القادمة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية و الجنوبية والاحواض الجبلية بينما تكون الأمطار بين خفيفة الى متوسطة الشدة على المرتفعات الجبلية والسهول والسواحل الغربية.

وأوضح في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة الصغرى ستكون مقاربة لنفس مستويات الأيام الماضية.

ونوه إلى ضرورة الاحتماء من مخاطر الأمطار الرعدية و الابتعاد عن مجاري السيول محذراً السائقين من انخفاض الرؤية الافقية بسبب الأمطاروالضباب.

ودعا الشوافي العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر الى الاحتماء من الأجواء الباردة، ومتابعة مستجدات ونشرات الطقس.