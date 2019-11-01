جميعها انتهت بالفشل.. 9 جولات من المفاوضات بين حكومة اليمن والمتمردين

الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 صباحاً / مارب برس - الجزيرة نت

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مثّل اتفاق الرياض، الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات مؤخرا، حلقة جديدة في سلسلة اتفاقات ومشاورات أجرتها الحكومة مع الجماعات المتمردة شمالا وجنوبا، منذ 2006، بلغت إجمالا تسع جولات، وآلت جميعها إلى الفشل.

ومنذ اندلاع أول تمرد لجماعة الحوثي على الحكومة المركزية في يونيو/حزيران 2004، واندلاع حروب صعدة (شمال)، المعروفة بالحروب الست، وصولا إلى اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الذي يفترض أن ينهي تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب غرب)، فإن هناك اتفاقات موقعة لم يكتب لها النجاح في التنفيذ.

صلح صعدة

وقع في 28 فبراير/شباط 2006 بين الحكومة والحوثيين، وشمل بعض التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر/أيلول 2006.

اتفاق الدوحة

وقعت الحكومة وجماعة الحوثي بالعاصمة القطرية الدوحة، في 1 فبراير 2008، على وثيقة تتضمن إجراءات لتطبيق اتفاق للمصالحة توصل إليه الجانبان من أجل وقف إطلاق النار في 16 يونيو/حزيران 2007، بعد انتهاء الجولة الرابعة من الحروب الست، ولم يصمد اتفاق الدوحة طويلا، لتندلع الحرب الخامسة في مارس/آذار 2008.

اتفاقية السلم والشراكة

تم توقيعها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، لإنهاء الأزمة بين الحكومة والحوثيين، بعد سويعات من اجتياح قوات الحوثيين العاصمة، ونص الاتفاق على أن يشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي حكومة كفاءات، وتعيين مستشارين للرئاسة من الحوثيين والحراك الجنوبي، لكن الاتفاق لم يوقف تمدد الحوثيين في محافظات عدة.

مفاوضات جنيف1

انعقدت في يونيو/حزيران 2015، بعد 3 أشهر من انطلاق عاصفة الحزم، بينما كان الحوثيون يفرضون سيطرتهم على أغلب أحياء مدينة عدن، ومحافظات شبوة ولحج والضالع وتعز (جنوب)، لكن المفاوضات فشلت في الخروج باتفاق، لكن موازين القوى بعد هذه المفاوضات بدأت تميل للحكومة والتحالف العربي.

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مفاوضات جنيف2

انعقدت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، في مدينة بيل السويسرية، بين الحكومة والحوثيين بعد إعلان هدنة لم تصمد كثيرا، وانتهت المشاورات دون التوصل إلى اتفاق.

مشاورات الكويت 2016

انطلقت في العاصمة الكويتية في 21 أبريل/نيسان 2016، وجرت في أربع جولات وأسدل الستار على أطول رحلة مشاورات في 7 أغسطس/آب 2016، دون نتائج.

جنيف3

في 8 سبتمبر/كانون الأول 2018، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث رسميا فشل مفاوضات جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، الذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات.

اتفاق ستوكهولم 2018

انطلقت مشاورات السويد بين الحكومة والحوثيين في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018، بالعاصمة ستوكهولم، واختتمت في 13 من الشهر نفسه ورغم قصر المدة، فإنه تم التوصل إلى ما سمي اتفاق ستوكهولم الذين تضمن ثلاثة ملفات، إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن مدينة تعز، لكن لم يتم تحقيق أي إنجاز حقيقي في الملفات الثلاثة.

اتفاق الرياض 2019

وقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية الرياض في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا، بحيث تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

المصدر : وكالة الأناضول