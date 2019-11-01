زيارة في وقت حساس.. ماذا يريد أردوغان من قطر؟ أحوال الطقس في اليمن خلال الثلاثة أيام القادمة جميعها انتهت بالفشل.. 9 جولات من المفاوضات بين حكومة اليمن والمتمردين رغم التهديدات الأميركية.. تركيا تختبر أخطر وأقوى سلاح في المنطقة تحذيرات مخيفة من الأمم المتحدة عن حالة الطقس في العالم شابة حسناء تستولي على 4 مليارات دولار ثم اختفت الوليد بن طلال وكبار أثرياء السعودية يستثمرون مبالغ هائلة في "أرامكو" هيئة يترأسها محمد بن سلمان تحقق في قضية الملايين الوهمية في السعودية قوات الشرطة تستعيد مقبرة من سيطرة عصابة مسلحة بعدن رد حازم من وزارة الدفاع اليمنية على تصريحات مستفزة للعميد السعودي ”حسن الشهري“
حذرت الأمم المتحدة من انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدة أنها السبب الرئيسي للتغير المناخي، ودعت المنظمة الدولية العالم للتحرك السريع لضمان "مستقبل جيد للبشرية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقال رئيس منظمة الأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان: "لا يوجد أي مؤشر على تباطؤ، ناهيك عن انخفاض، في تركيز الغازات الدفيئة في الجو، رغم جميع الالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي".
و أعلنت خدمة رصد الأرض في الاتحاد الأوروبي "هيئة كوبرنيكوس" ، إن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019، كان الأكثر حرارة لهذا الشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي أو يقترب منه.