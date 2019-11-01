قوات الشرطة تستعيد مقبرة من سيطرة عصابة مسلحة بعدن

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استعادت قوات من الشرطة العسكرية، مساء الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أرضية تابعة لمقبرة استولت عليها عصابة مسلحة بمدينة عدن (جنوب اليمن).
مصادر محلية قالت لـ”مأرب برس“، ان ”عصابة أراضي استولت، أمس، على أرضية تابعة لمقبرة ”ابوحربة“، في منطقة الحسوة، وقامت بتسويرها والبناء فيها، تمهيدا لبيعها من أحد التجار“.
وأشارت المصادر الى ان اطقم عسكرية تابعة لشرطة مدينة الشعب حاصرت العصابة، وتمكنت من استعادة الارضية.
وأثار الاستيلاء على المقبرة استياء كبيرا في أوساط الشارع العدني، حيث تتعرض فيها اراضي الدولة والاقاف والأملاك الشخصية للنهب، في ظل غياب شبه كامل لأجهزة الأمن.