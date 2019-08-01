قائد بارز في الحماية الرئاسية يغضب الانفصاليين ويحظى باستقبال شعبي كبير في عدن

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- عدن

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تنفذ قيادات في ما يسمى المجلس الانتقالي وإعلاميون محسوبون على المجلس منذ يومين، حملة منظمة رفضا لعودة قائد لواء النقل التابع للحماية الرئاسية، العميد أمجد خالد إلى عدن، حيث اعتبروا عودته خرقاً لاتفاق الرياض.

يأتي ذلك في وقت حظي العميد العائد إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية المشتركة، باستقبال شعبي كبير، ما يعكس وقوف ابناء عدن مع الدولة ورفضهم مشاريع الانفصاليين.

وكان العميد امجد قد غادر عدن إثر سيطرة مليشيات الانتقالي على المدينة ، في اغسطس الماضي.

والإثنين الماضي، وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، عدن، برفقة 5 وزراء فقط، قادمين من الرياض، في أول خطوة تنفيذية لاتفاق الرياض، وذلك بعد أسبوعين من توقيعه ، كما عاد قائد اللواء الاول حماية رئاسية العميد الرهوة.