التحالف يدك 13 موقعا عسكريا تابعة للحوثيين في جزيرة كمران والصليف بالحديدة .. تفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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شنت مقاتلات التحالف العربي 13 غارة على جزيرة كمران ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة استهدفت أهدافا عسكريا كانت تستخدم في الاضرار بالملاحة الدولية.

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس ان جزيرة كمران تحديدا تستخدمها المليشيات الحوثية منطلقا للهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية , كانا أخرها الاعتداء على سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وأخرى سعودية .

وأضاف المصدر أنه تم تزويد خفر السواحل الحوثية بإمكانيات ومعدات مكنتها من التحرك بسرعة وخفة في مياه اليمن الإقليمية , والسواحل اليمنية وتصيد السفن المارة في تلك المنطقة .