قناة أمريكية تروي تفاصيل التقارب السعودي الحوثي ورغبة كل منهما .. تفاصيل عاجلة

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قال وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، في حديث مع قناة الحرة الامريكية إن الحوار يتطور بين السعودية والحوثيين، مؤكدا على وجود رغبة أكيدة" لدى كل من الطرفين في التوصل للأمن والاستقرار في اليمن.
وقال بن علوي: "هناك رغبة أكيدة عند الأشقاء في السعودية وأعتقد على قدر مماثل لدى الزعامة الحوثية بأن الذهاب إلى الأمن والسلم والاستقرار هو مبدأهم وأعتقد أنهم سيتعاونون تعاونا إيجابيا".
وأشار الوزير إلى أن التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط "ما زال في طور المشاورات"، مؤكدا أن "تطوير العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ككل والولايات المتحدة" تعتبر من "الضرورات" التي سوف تساهم في إيجاد حلول لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف بن علوي أن أفق المصالحة الخليجية "موجود على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة".
وأتت تصريحات بن علوي بعد لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو وردا على سؤال للحرة، حيث نفى حمل رسائل "من أي طرف"، إجابة حول سؤال ما إن كان يحمل رسالة من طهران أو غيرها إلى واشنطن.