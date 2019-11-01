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مصرع مدرب فريق دولة عربية وإصابات عدد من اللاعبين في حادث مروع

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
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تعرضت حافلة بعثة فريق هلال الفاشر السوداني لكرة القدم لحادث مروري أمس الأحد، خلال عودتها إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، أدى إلى وفاة المدرب المساعد عبد الهادي محمدين.

وذكرت تقارير إعلامية سودانية، أن الحادث وقع في منطقة المويلح أقصى جنوب غرب مدينة أم درمان.

وأوضحت التقارير، أن سائق الحافلة فوجئ بشاحنة كبيرة أمامه، لم يتمكن من تفاديها واصطدمت بها الحافلة، مما تسبب في وفاة المدرب محمدين، وتعرض بعض اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري لإصابات متفاوتة.

ويحتل هلال الفاشر المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، جمعها من 10 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل ثلاث مرات، وتكبد الخسارة في خمس مناسبات.

  
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