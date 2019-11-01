عاجل : وزير الشؤون الخارجية العماني .. لدى الرياض رغبة حقيقية في الحوار مع الحوثيين

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف قبل قليل وزير الشؤون الخارجية العماني بعض تفاصيل المحادثات المغلقة التي قادها الأمير خالد بن سلمان في سلطنة عمان قبل عدة أيام , حيث أوضخ وزير الخارجية العماني بقوله ": لدى الرياض رغبة حقيقية في الحوار مع الحوثيين تقابلها رغبة مماثلة لدى الحوثي.

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