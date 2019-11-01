الموت يفجع الرئيس الإيراني

الإثنين 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وكالات أنباء إيرانية عن وفاة صديقة فريدون، شقيقة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد صراع مع المرض.

وقالت وكالة أنباء "مهر" إن مكتب روحاني أصدر بيانا عزى حسن روحاني لوفاة شقيقته، وأشار إلى أنها توفيت بعد فترة من الصراع مع المرض.

ومن جانبه قدم علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران التعازي لروحاني، وأرسل برقية لروحاني تضمنت ذلك، وكذلك عزى كلا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني والنائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، الرئيس الإيراني في وفاة شقيقته.